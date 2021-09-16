السيسي يبحث مع الدبيبة الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة في القاهرة، تطوراتِ الأوضاع على الساحة الليبية والعلاقاتِ الثنائية.

وأكد الرئيس المصري ضرورة توحيد الجيش الليبي ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

من جهته، أشاد الدبيبة بدور القاهرة في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة الإعمار بليبيا.