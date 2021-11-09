وزير الخارجية الإماراتي يزور الأردن بعد سوريا
Reuters
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يصل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن، وذلك بعد زيارته إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى.
ويلتقي بن زايد خلال هذه الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.
وكان بن زايد وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى دمشق مع عدد من الشخصيات، في أول زيارة رسمية لمسؤول إماراتي رفيع المستوى إلى سوريا منذ 10 سنوات، حيث بدأت الأزمة في سوريا، وفق ما أفادت به صحيفة الوطن السورية.
المصدر: عمون
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