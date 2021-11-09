صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

أفادت مصادر إعلامية غير رسمية بوصول طائرة إلى مطار دمشق على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011، وفق صحيفة الوطن.

وأفادت مصادر دبلوماسية سورية لقناة "الشرق"، بأن "​بن زايد سلم ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ رسالة من رئيس الإمارات وولي عهد ​أبو ظبي​، وبحث معه ملف عودة ​سوريا​ إلى جامعة الدول العربية​".

وأفادت مصادر لـRT في وقت سابق اليوم الثلاثاء، "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفدا رفيع المستوى لكسر العزلة العربية عن دمشق والتي امتدت لعشر سنوات".

من جهتها قالت وكالة عمون الأردنية إن وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد سيصل اليوم الثلاثاء الى الأردن، بعد زيارته العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى وسيلتقي بن زايد خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

المصدر: صحيفة "الوطن" + RT