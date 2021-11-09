مصدر لـRT: وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى

أفادت مصادر لـRT "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفدا رفيع المستوى لكسر العزلة العربية عن دمشق والتي امتدت لعشر سنوات".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا في وقت سابق إلى أن "الإمارات تقود الدبلوماسية العربية إلى بر الأمان والنصر، وتعيد صوت العقلانية للمنطقة" وأن "الساعات القادمة فيها أخبار وزيارات طيبة تحافظ على السلام وعودة سوريا وشعبها العظيم إلى الحضن العربي".

اليوم خبر جميل سيفرح #سوريا وأهلها الكرام. #الإمارات تقود الدبلوماسية العربية إلى بر الأمان والنصر وتعيد صوت العقلانية للمنطقة. الساعات القادمة فيها اخبار و زيارات طيبة تحافظ على السلام وعودة سوريا وشعبها العظيم إلى الحضن العربي. عودة #دمشق مهمة وتركها وحدها خطأ.#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 9, 2021

المصدر: RT