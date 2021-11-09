 
مباشر
عاجل
مصدر لـRT: وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى

مصدر لـRT: وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى
Reuters Ali Hashisho
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp20

أفادت مصادر لـRT "بوصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفدا رفيع المستوى لكسر العزلة العربية عن دمشق والتي امتدت لعشر سنوات".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا في وقت سابق إلى أن "الإمارات تقود الدبلوماسية العربية إلى بر الأمان والنصر، وتعيد صوت العقلانية للمنطقة" وأن "الساعات القادمة فيها أخبار وزيارات طيبة تحافظ على السلام وعودة سوريا وشعبها العظيم إلى الحضن العربي".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا