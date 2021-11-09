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تبون: الجزائر لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية

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تبون: الجزائر لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر في علاقاتها الثنائية مع شركائها الأوروبيين، لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية.

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وشدد تبون على أهمية إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة السيادية بين الدول.

وقال خلال افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة: "في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية وستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول".

وكان تبون قد وجه نهاية أكتوبر الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق "نظرة سيادية" و"مقاربة رابح ـ رابح".

المصدر: التلفزيون الجزائري

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