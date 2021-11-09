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مصر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة
AP
القاهرة في زمن جائحة فيروس كورونا - أرشيف -
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سجلت وزارة الصحة المصرية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة يوم الاثنين مقابل 903 إصابات و65 وفاة الأحد.

وقالت الوزارة إن إجمالي مصابي البفيروس حتى الاثنين بلغ 338414 منهم 283747 حالة تم شفاؤها و19130 حالة وفاة.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: رويترز

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