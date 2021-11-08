التيار الصدري ينفي حضور أي ممثل عنه أو عن اللجنة التفاوضية اجتماع الإطار التنسيقي

نفت الهيئة السياسية للتيار الصدري حضور أي ممثل عنها أو عن اللجنة التفاوضية اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد اليوم.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار مشيرة إلى أهمية استقائها من مصادرها الموثوقة المعتمدة.

وكانت بعض وسائل الإعلام في العراق، تحدثت عن مشاركة رئيس اللجنة التفاوضية في التيار الصدري حسن العذاري بالاجتماع.

وأشارت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة يوم الاثنين إلى استضافة منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اجتماعا ضم قادة العراق وزعماء القوى السياسية في مسعى لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل أزمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت المصادر أن "كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس القضاء فائق زيدان حضروا الاجتماع، إضافة إلى قيادات الإطار التنسيقي".

وأضافت أن "الاجتماع يهدف لتهدئة الأوضاع على الساحة السياسية والقبول بنتائج الانتخابات".

وتابعت المصادر أن "الاجتماع انعقد بناء على دعوة وتحرك رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية