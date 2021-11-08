إيقاف برنامج إذاعي 3 أسابيع بسبب "جواز التلقيح" في المغرب

أوقفت "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" في المغرب بث برنامج إذاعي ثلاثة أسابيع، بعد أن شبّه أحد ضيوف البرنامج إقرار "جواز التلقيح" "بالإجراءات النازية".

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وسجلت الهيئة استعمال أحد ضيوف إذاعة "لوكس راديو" عبارات قارنت بين منع دخول الحيوانات إلى المؤسسات العامة، والمنع المغروض على غير الملقحين، بموجب ما يعرف في البلاد بـ"جواز التلقيح" لدخول المؤسسات العامة.

وجاء في حيثيات القرار أن الشركة "لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية، والتوازن ونزاهة الأخبار والبرامج، والتحكم في البث".

وقالت الهيئة في القرار المتخذ بحق برنامج "صباحيات لوكس" إن "مداخلة الضيف ومقاربته ومقارنته للإجراءات والتدابير (…) تمسّ بشكل واضح بشرف وكرامة فئة من الجمهور، ولاسيما غير الملقحين والمتدخلين في تدبير الشأن الصحي العمومي، ما يجعل الخطاب الموظف لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية".

المصدر: "هسبريس"