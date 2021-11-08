شكري يبحث مع بلينكن سد النهضة والملفين الليبي والسوري

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وأزمة المياه التي تواجهها مصر، والتطورات على الساحتين الليبية والسورية.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن اللقاء تناول عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُقرر نهاية العام الجاري وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من لأراضى الليبية، فضلًا عن تطورات القضية الفلسطينية ومساعى مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام.

كما تناول الوزيران أيضا مستجدات الأوضاع فى سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، وكذا التطورات الأخيرة فى السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة، حيث شدد الوزير شكرى على ضرورة استئناف مسار المفاوضات فى أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

المصدر: اليوم السابع