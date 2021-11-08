الأردن.. اعتصام للعاملين في "الأونروا" احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم

نظم العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اعتصاما، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين في الوكالة.

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وأوضح رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" بالأردن رياض زيغان، أن عدد المنشآت التابعة للوكالة في الأردن 165 مدرسة فترة صباحية ومسائية و50 منشأة بين مركز صحي ومكتب منطقة ونقليات وكليتين مجتمع". وأضاف "في الأردن نحو 7 آلاف موظفة وموظفة يعملون في أونروا، و125 ألف طالب وطالبة ملتحقين في مدارس وجامعات تابعة للوكالة".

وكان زيغان قد أعلن أن "التصعيد الأول سيكون اعتصاما يوم الإثنين، لمدة ساعة في مناطق العمليات جميعها"، وقال: "نحن الآن أمام طريق مسدود مع إدارة الوكالة، لم يتم فتح باب الحوار من قبل الإدارة مع اتحادات العاملين".

المصدر: "عمون"