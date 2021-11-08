 
مباشر

الأردن.. اعتصام للعاملين في "الأونروا" احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم

أخبار العالم العربي

الأردن.. اعتصام للعاملين في
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/roqs

نظم العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اعتصاما، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين في الوكالة.

إقرأ المزيد
200 مليون دولار لدعم لاجئين بالأردن
200 مليون دولار لدعم لاجئين بالأردن

وأوضح رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" بالأردن رياض زيغان، أن عدد المنشآت التابعة للوكالة في الأردن 165 مدرسة فترة صباحية ومسائية و50 منشأة بين مركز صحي ومكتب منطقة ونقليات وكليتين مجتمع". وأضاف "في الأردن نحو 7 آلاف موظفة وموظفة يعملون في أونروا، و125 ألف طالب وطالبة ملتحقين في مدارس وجامعات تابعة للوكالة".

وكان زيغان قد أعلن أن "التصعيد الأول سيكون اعتصاما يوم الإثنين، لمدة ساعة في مناطق العمليات جميعها"، وقال: "نحن الآن أمام طريق مسدود مع إدارة الوكالة، لم يتم فتح باب الحوار من قبل الإدارة مع اتحادات العاملين".

المصدر: "عمون"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا