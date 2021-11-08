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مصادر لـ"رويترز" تتهم جماعة مسلحة تدعمها إيران بتنفيذ الهجوم على الكاظمي دون تقديم دليل

أخبار العالم العربي

مصادر لـ
المصدر: وكالات
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قالت وكالة "رويترز" إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.

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وأكد مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة أن الهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال، باءت بالفشل، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

المصدر: رويترز

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