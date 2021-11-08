زكي يلتقي عون ويعلق على حال الأزمة اللبنانية السعودية

أعلن حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه جاء إلى لبنان بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية.

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وأشار زكي أثناء زيارته إلى بيروت اليوم الاثنين إلى أن "المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع".

وأكد زكي، الذ شدد على أنه جاء "للاطلاع على الموقف اللبناني أولا"، أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحا "كالعادة"، ولفت إلى أنه "سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكل عام للمسار الذي سنسير فيه"، معربا عن أمله بأن تكون الأمور "إيجابية".

وكشف زكي أنه "إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك"، وأضاف: "يجب أن نشعر أن هناك حلحلة في الأزمة حتى ننتقل إلى المرحلة المبقلة من الحل".

المصدر: "النشرة اللبنانية"