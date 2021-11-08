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وفد إيراني يزور دمشق للبحث باستئناف الرحلات الدينية بين البلدين

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وفد إيراني يزور دمشق للبحث باستئناف الرحلات الدينية بين البلدين
المصدر: وكالات
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يزور رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية على رضا رشيديان دمشق للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية بين البلدين.

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ووصل علي رضا رشیدیان والوفد الايراني المرافق دمشق، مساء أمس الاحد، واستقبله السفير الايراني في سوريا ومساعد وزير السياحة السوري ورئيس مكتب وزير الاوقاف بهذا البلد.

ويتباحث رشيديان، خلال الزيارة، مع المسؤولين السوريين بشأن التمهيدات المطلوبة حول استئناف الرحلات السياحية الى سوريا وزيارة ضريحي السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام.

وفي هذا السياق تم اعداد البروتوكولات الصحية اللازمة وارسالها الى المسؤولين السوريين بهدف استئناف الرحلات السياحية الى هذا البلد.

المصدر: وكالة أنباء فارس

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