دخول قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق على مستوى السفر الجوي حصرا حيز التنفيذ

أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، أن قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين على مستوى السفر الجوي حصرا.

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وأشار إلى فتح باب التسجيل لإيفاد حملات الزوار للعتبات المقدسة بالعراق، بعد ما تم إلغاء تأشيرات الدخول للسفر الجوي بين الجانبين، علما أن إيفاد حملات الزوار للعتبات في العراق يستأنف بعد 20 شهرا من التعليق.

ولفت علي رضا رشيديان إلى أنه تم إيفاد فريق تنفيذي من قبل منظمة الحج والزيارة بهدف تهيئة خدمات السكن والتغذية والمواصلات في العراق بهدف تسهيل عملية استقبال الزوار، موضحا أنه ثمة أكثر من 2500 مكتب تابع للمنظمة منتشر في البلاد، على استعداد لاستقبال طلبات التسجيل.

المصدر: "فارس"