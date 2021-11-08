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بايدن يوجه فريقه للأمن القومي بالمساعدة في التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي

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بايدن يوجه فريقه للأمن القومي بالمساعدة في التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائهما في البيت الأبيض في 26 يوليو 2021
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في مقره في بغداد فجر أمس الأحد.

وقال بايدن في بيان له الأحد إنه "شعر بارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء"، وأضاف: "أشيد بالقيادة التي أظهرها في الدعوة للهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون كثيرا"، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم.

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وتابع بايدن: "أصدرت أوامر لفريقي للأمن القومي بتقديم المساعدة اللازمة لقوات الأمن العراقية للتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين".

من جهته، تشاور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد هاتفيا مع الكاظمي ليكرر له شخصيا هذه الإدانة وعرض الدعم الأمريكي للتحقيق.

وأورد بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن "أكد أن هذا الهجوم هو أيضا هجوم على سيادة واستقرار الدولة العراقية"، من دون أن يشير إلى الجهة التي تعتقد واشنطن أنها مسؤولة عن محاولة الاغتيال.

المصدر: وكالات

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