إيرلندا.. إسناد تهمة التهديد بالقتل لبريطاني هدد نائبة في البرلمان

أسندت محكمة إيرلندية تهمة التهديد بالقتل للبريطاني دانيال ويفرز، على خلفية مكالمة هاتفية أجراها مع نائبة في البرلمان لم تعلن هويتها، هددها فيه بالقتل.

وجاء توقيف المتهم بعدما قتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس الشهر الماضي، ما أثار القلق حيال مستوى التهديد الذي يواجهه السياسيون مع دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية لحمايتهم.

وأفادت صحيفة "ذي آيرش تايمز" بأن المشتبه به دانيال ويفرز (مهندس يبلغ 41 عاما) مثل أمام محكمة منطقة كورك صباح الأحد.

وأفرج عنه بكفالة حتى يناير بعدما تم توجيه الاتهام له ببعث رسالة تتضمن تهديدا عبر الهاتف من منزله في إحدى ضواحي كورك.

وذكرت "ذي آيرش تايمز" أن المتهم هدد نائبة من حزب العمال البريطاني المعارض.

وأبلغت النائبة التي لم يتم الكشف عن هويتها الشرطة بعدما تلقت الاتصال في 18 أكتوبر والذي هدد المتصل خلاله بقتلها، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل أميس.

وسبق وأن أوقفت الشرطة في 27 أكتوبر رجلا بعدما تلقت السياسية البارزة في حزب العمال أنغيلا راينر سلسة اتصالات تضمنت تهديدات وإساءات.

المصدر: أ ف ب