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شاهد.. الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية (صور)

أخبار العالم العربي

شاهد.. الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية (صور)
Reuters
أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد
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حصلت RT على صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.

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ولم تظهر الصور التي سربها مسؤولون عراقيون، أي معلومات حول مكان تصنيعها أو بأي لغة كتبت عليها معلوماتها.

شاهد.. الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية (صور)
شاهد.. الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية (صور)

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن القوات العراقية رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

المصدر: RT

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