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إسرائيل تجدد رفضها فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس

أخبار العالم العربي

إسرائيل تجدد رفضها فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس
Reuters AMMAR AWAD
القدس
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جددت إسرائيل معارضتها لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، مبررة ذلك بأن "مثل هذه البعثة يجب أن يكون مقرها في الضفة الغربية" المحتلة.

وأعلنت إدارة بايدن أنها ستعيد فتح القنصلية دون أن تحدد موعدا لذلك، في إطار سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للصحفيين: "موقفي تجاه عرض الأمريكيين... أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس".

وأضاف: "نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض".

واقترح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي كان يقف إلى جانب بينيت، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر: "رويترز" 

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