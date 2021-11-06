مصر.. ضبط مواطن حاول تهريب قطع أثرية نادرة إلى تركيا

تمكنت السلطات المصرية من إلقاء القبض على مواطن حاول تهريب قطع أثرية من البلاد إلى تركيا عبر مطار القاهرة.

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار في تصريح لموقع "القاهرة 24" إنه "تم اليوم ضبط عدد 13 مخطوط آثار من القرون 17 و18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لصك العملة من المعدن عليه طغراء يعود للعصر العثماني، مع مصري حاول تهريب المخطوطات الأثرية إلى تركيا، وجاء ذلك بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي".

وأضاف أنه بين المضبوطات مخطوطات آثار من الفقه الإسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعية تبدأ بأسماء النبي محمد، ومخطوط الإبصلمودية المقدسة بنهرين.

وأشار إلى أن كل مرة يتم ضبط مخطوطات آثار لم يتم تسلمها من قبل المجلس الأعلى للآثار إلا بعد قرار النيابة، ولكن هذه المرة كان هناك تحقيق عاجل بسبب أن بعض هذه المخطوطات به آفات أصابته بالضرر، "لذلك تسلمنا المخطوطات في الحال، وتم وضعها في المتحف القبطي للبدء في الترميم العاجل لإنقاذها".

وتابع: "تلقينا بلاغا من شرطة تأمين الركاب بأن هناك راكبا مصريا متجها إلى تركيا، على أحد خطوط شركات الطيران، بالفحص وجدنا بحوزته 13 مخطوطا أثريا و3 لفائف من البردي وقالبا من المعدن لصك العملة يرجع للعصر العثماني، كان مخزنها داخل شنط، بها جيوب سحرية".

المصدر: "القاهرة24"