"الجيش الصحراوي" يشن هجمات ضد القوات المغربية

أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو أنه نفذ يوم الجمعة هجمات جديدة ضد تجمعات القوات المغربية بقطاعات البكاري والفرسية والمحبس.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التابعة لجبهة البوليساريو بأن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت قصفها على القوات المغربية بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وأضافت أن مفارز أخرى ركزت قصفها على تخندقات الجنود المغاربة بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

وأضاف البيان أن مفارز متقدمة من "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" قصفت مواقع قوات تابعة للجيش المغربي بمنطقتي اكرارة الشديدة وروس بن اعميرة بقطاع الفرسية.

وأكدت "أن استهداف مواقع القوات المغربية خلف "جدار العار" مستمرة"، مشيرة إلى أنها خلفت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف القوات المغربية.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية