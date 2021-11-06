عطل في إحدى منظومات التطعيم يفتح حوارا رصينا بين وزير أردني حالي ووزير سابق

رد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة على تغريدة لوزير المالية الأسبق عمر ملحس انتقد فيها الحكومة بسبب تعطل نظام تطعيم كورونا بمدينة الحسين للشباب.

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وكان ملحس قد وصف الحكومة بأنها "لا الكترونية بامتياز"، في معرض انتقاده لانتظار عدد كبير من الراغبين في التطعيم وعدم معرفتهم موعد عودة النظام للعمل.

وكتب ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة تغريدة خاطب فيها الوزير الأسبق بقوله: "معالي الأخ الحبيب، النظام يعمل في جميع المراكز دون مشاكل لأكثر من عشرة أشهر، ويعتبر الأفضل بين جميع أنظمة المطاعيم في المنطقة والعالم. ولكنه نظام قد يتعرض لبعض المشاكل، ويتم حلها ضمن أفضل معايير الاستجابة. نسبة توفر النظام للاستخدام تتعدى 99.9% بالمئة. والكمال لله وحده".

وإثر ذلك نشر ملحس تغريدة ثانية رد فيها على الهناندة قائلا: "سيدي كل الاحترام، لكن لا بد من إعلام الناس أن النظام معطل حتى يؤجلون قدومهم، بدلا من تكديسهم بالانتظار المجهول".

وتابع وزير المالية الأردني السابق بهذا الشأن يقول: "واضح انه لا يوجد خطة رديفة/توافرية لموضوع الأنظمة على مستوى الدوائر والوزارات، ولربما تعطل نظام سوق عمان المالي الأسبوع الماضي خير دليل".

المصدر: خبرني