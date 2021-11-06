على خلفية تعطل نظام تطعيم كورونا بمدينة الحسين للشباب.. وزير سابق: "حكومة لا إلكترونية بامتياز"

وجه وزير المالية الأردني الأسبق عمر ملحس انتقادا لحكومة بلاده على خلفية تعطل المنظومة الإلكترونية للتطعيم في مدينة الحسين للشباب، ووصفها بأنها "حكومة لا إلكترونية بامتياز".

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وعبر الوزير الأردني الأسبق في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن استيائه لوجود "عدد كبير ينتظر ولا أحد يعلم متى سيعمل النظام"، مضيفا قوله: "حكومة لا الكترونية بامتياز......الى الامام".

ما شاء الله نظام تطعيم الكورونا بمدينة الحسين للشباب معطل، يوجد عدد كبير ينتظر ولا احد يعلم متى سيعمل النظام. حكومة لا الكترونية بإمتياز......الى الامام. — Omar Z Malhas (@JY4CO_) November 6, 2021

المصدر: تويتر + خبرني