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على خلفية تعطل نظام تطعيم كورونا بمدينة الحسين للشباب.. وزير سابق: "حكومة لا إلكترونية بامتياز"

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على خلفية تعطل نظام تطعيم كورونا بمدينة الحسين للشباب.. وزير سابق:
AFP
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وجه وزير المالية الأردني الأسبق عمر ملحس انتقادا لحكومة بلاده على خلفية تعطل المنظومة الإلكترونية للتطعيم في مدينة الحسين للشباب، ووصفها بأنها "حكومة لا إلكترونية بامتياز".

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وعبر الوزير الأردني الأسبق في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن استيائه لوجود "عدد كبير ينتظر ولا أحد يعلم متى سيعمل النظام"، مضيفا قوله: "حكومة لا الكترونية بامتياز......الى الامام".

 المصدر: تويتر + خبرني

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