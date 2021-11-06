على خلفية تعطل نظام تطعيم كورونا بمدينة الحسين للشباب.. وزير سابق: "حكومة لا إلكترونية بامتياز"
AFP
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وجه وزير المالية الأردني الأسبق عمر ملحس انتقادا لحكومة بلاده على خلفية تعطل المنظومة الإلكترونية للتطعيم في مدينة الحسين للشباب، ووصفها بأنها "حكومة لا إلكترونية بامتياز".
وعبر الوزير الأردني الأسبق في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن استيائه لوجود "عدد كبير ينتظر ولا أحد يعلم متى سيعمل النظام"، مضيفا قوله: "حكومة لا الكترونية بامتياز......الى الامام".
ما شاء الله نظام تطعيم الكورونا بمدينة الحسين للشباب معطل، يوجد عدد كبير ينتظر ولا احد يعلم متى سيعمل النظام. حكومة لا الكترونية بإمتياز......الى الامام.— Omar Z Malhas (@JY4CO_) November 6, 2021
المصدر: تويتر + خبرني
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