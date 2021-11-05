"حماس": قادرون على تكرار صفقة "وفاء الأحرار"

أكدت حركة "حماس" قدرة المقاومة على تكرار صفقة "وفاء الأحرار"، في إشارة إلى عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل قبل 10 سنوات، والتي عرفت أيضا بـ"صفقة شاليط".

وكتب حازم قاسم المتحدث باسم "حماس" عبر "تويتر" مساء الجمعة: "كتائب القسام كانت دائما وستبقى عند عهدها ووعدها لأسرانا الأبطال بالعمل المستمر لكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم.. هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال".

وأضاف: "كما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل عشر سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الانجاز الكبير".

كتائب القسا.م كانت دائمًا وستبقى عند عهدها ووعدها لأسرانا الأبطال بالعمل المستمر لكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم .. هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال.. وكما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل عشر سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الانجاز الكبير — حازم قاسم (@hazemaq) November 5, 2021

وكانت إسرائيل و"حماس" قد تبادلتا الأسرى في 11 أكتوبر 2011 برعاية مصرية، في عملية سمتها "حماس" "وفاء الأحرار".

وتم الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل جندي سلاح المدفعية الإسرائيلية جلعاد شاليط.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4600 أسير، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر: RT