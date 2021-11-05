العراق.. اشتباكات بين معترضين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن

اندلعت اشتباكات اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد وتحديدا أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات والقوى الأمنية.

وأفاد مراسل RT في العراق بأن الاعتصام ضد نتائج الانتخابات لا يزال مستمرا أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي محاولة لتفريق المتظاهرين، أقدمت القوى الأمنية على إطلاق الرصاص في الهواء، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

#بالفيديو

المتظاهرون السلميون يواجَهون بالرصاص الحي قرب وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء بالعاصمة #بغداد#العراقpic.twitter.com/endOX8FeQX — قناة الانوار 2 (@alanwartv2) November 5, 2021

هذا ونفت خلية الإعلام الأمني ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي.

المصدر: RT