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العراق.. اشتباكات بين معترضين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن

أخبار العالم العربي

العراق.. اشتباكات بين معترضين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن
Reuters
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اندلعت اشتباكات اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد وتحديدا أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات والقوى الأمنية.

وأفاد مراسل RT في العراق بأن الاعتصام ضد نتائج الانتخابات لا يزال مستمرا أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي محاولة لتفريق المتظاهرين، أقدمت القوى الأمنية على إطلاق الرصاص في الهواء، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

هذا ونفت خلية الإعلام الأمني ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي.

المصدر: RT

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