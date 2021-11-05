مصر.. الأزهر يعلق على طرد مدرسة إسبانية لطالبة مسلمة لارتدائها الحجاب

أعلن مرصد الأزهر الشريف، أن إدارة إحدى المدارس في إسبانيا منعت طالبة مسلمة من ارتداء الحجاب أثناء تواجدها في المدرسة، مهددة إياها بالطرد في حال تمسكت بارتدائه.

وأكد الأزهر متابعته لتبعات الإجراء الذي اتخذته المدرسة الإسبانية، مشددا على "خطورة مثل هذه القرارات على التعايش والاندماج الاجتماعي، حيث يعد القرار شكلا من أشكال العنصرية والتمييز ضد المسلمين في المدارس".

وأضاف: "وفق ما نشرته صحيفة بريوديكو سي ال إم، الإسبانية، نظم عدد من المتضامنين مع الطالبة المسلمة وقفة احتجاجية بالقرب من المدرسة، رافعين لافتات وشعارات مناهضة للتمييز، مرددين عبارات مثل: الحجاب يغطي الشعر لا العقل، إلا أن هذه الاحتجاجات لم تنجح في إقناع المدرسة بالتراجع عن قرارها".

من جانبها، أعربت والدة الطالبة عن استيائها من قرار المدرسة، مؤكدة ارتداء ابنتها الحجاب بإرادتها، وأن تخليها عنه له آثار نفسية سيئة عليها.

المصدر: صحيفة "الوطن"