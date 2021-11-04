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واشنطن تعلن عن مباحثات أمريكية مصرية الأسبوع المقبل

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واشنطن تعلن عن مباحثات أمريكية مصرية الأسبوع المقبل
Reuters الخارجية الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيستضيف نظيره المصري سامح شكري يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

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وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الجانبين سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، ومسائل حقوق الإنسان والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.

المصدر: "رويترز"

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