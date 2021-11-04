واشنطن تعلن عن مباحثات أمريكية مصرية الأسبوع المقبل
Reuters الخارجية الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيستضيف نظيره المصري سامح شكري يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الجانبين سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، ومسائل حقوق الإنسان والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.
المصدر: "رويترز"
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