أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود تغريدة عبر "تويتر" انتقد فيها المدافعين عن المشروع الإيراني، مؤكدا أنهم "لا يدركون خطورته".

وقال: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: "إذا تمكنوا (الإيرانيون) لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل... اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".

بعض الساسةوالإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سورياوالعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل, اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 3, 2021

المصدر: RT + "تويتر"