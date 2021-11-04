 
مباشر

أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا

أخبار العالم العربي

أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا
Reuters
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rntk

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود تغريدة عبر "تويتر" انتقد فيها المدافعين عن المشروع الإيراني، مؤكدا أنهم "لا يدركون خطورته".

وقال: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: "إذا تمكنوا (الإيرانيون) لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل... اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".

المصدر: RT + "تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا