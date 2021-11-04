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الحوثيون يفرجون عن عشرات الأسرى في مأرب

أخبار العالم العربي

الحوثيون يفرجون عن عشرات الأسرى في مأرب
Reuters Khaled Abdullah
مظاهرة لمناصري جماعة "أنصار الله" في صنعاء
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم الخميس إطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية في مأرب.

وكتب عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبر "تويتر" أنه "بتوجيه من قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي" تم اليوم العفو والإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية وعددهم 52 أسيرا. 

وحسب وسائل إعلام يمنية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع عقده عبد الملك الحوثي بوفد من مشائخ ووجهاء المديرية و"عدد من مديريات مأرب وشبوة المحررة مؤخرا" في صنعاء في وقت سابق اليوم.

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وذكرت قناة "المسيرة" أن عبد الملك الحوثي "دعا أبناء مديرية العبدية وكل المناطق المحررة لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون مع الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار".

وفي منتصف أكتوبر الماضي أعلنت قوات الحوثيين تطهير مديرية العبدية في محافظة مأرب ضمن المرحلة الأولى من عملية "ربيع النصر" والتي أدت إلى سيطرتها على عدد من المديريات في محافظتي شبوة ومأرب.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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