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الحوثيون يعلنون سيطرتهم على عدد من المديريات في مأرب وشبوة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون سيطرتهم على عدد من المديريات في مأرب وشبوة
AP Nariman El-Mofty
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تنفيذها بنجاح عملية عسكرية في محافظتي مارب وشبوة.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشره على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، أن الجماعة خلال هذه العملية التي أطلق عليها اسم "ربيع النصر" أحكمت سيطرتها على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب وأجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب.

وأوضح المتحدث أن المساحة الإجمالية التي سيطر عليها الحوثيون خلال العملية تصل إلى 3.2 ألف كلم مربع، قائلا إن قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي بقيادة السعودية خسرت المئات من عناصرها بين قتيل وجريح وأسير، بالإضافة إلى اغتنام "أنصار الله" كميات كبيرة من الأسلحة.

ودعا سريع مقاتلي القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مدينة مأرب إلى "ترك القتال في صفوف الغزاة والمحتلين كمقدمه لمعالجة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة".

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن مواجهات عنيفة دارت في مديرية العبدية المحاصرة من قبل الحوثيين في الأيام الأخيرة وإعلان التحالف العربي عن شنه عشرات الغارات الجوية على مواقع الجماعة هناك.

وكثف الحوثيون في فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على محافظة مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مما كان سيعزز مواقع الجماعة في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

المصدر: RT + "مركز الإعلام الثوري"

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