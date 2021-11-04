التحالف العربي يعلن عن قتله أكثر من 115 حوثيا قرب مأرب خلال 24 ساعة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذه خلال اليوم الأخير 25 عملية لاستهداف آليات وقوات لجماعة الحوثيين في مديرية صراح بمحافظة مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة وسط وشمال اليمن.
وذكر التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن خسائر الحوثيين جراء هذه الغارات بلغت أكثر من 115 عنصرا و14 آلية خلال الساعات الـ24 الماضية.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) November 4, 2021
التحالف: نفذنا (25) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط اليمن، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.
المصدر: "واس"
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