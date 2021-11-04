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التحالف العربي يعلن عن قتله أكثر من 115 حوثيا قرب مأرب خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن قتله أكثر من 115 حوثيا قرب مأرب خلال 24 ساعة
AP Nariman El-Mofty
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذه خلال اليوم الأخير 25 عملية لاستهداف آليات وقوات لجماعة الحوثيين في مديرية صراح بمحافظة مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة وسط وشمال اليمن.

وذكر التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن خسائر الحوثيين جراء هذه الغارات بلغت أكثر من 115 عنصرا و14 آلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط اليمن، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.

المصدر: "واس"

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