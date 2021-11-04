ميقاتي يعلن عن توصله وعون إلى اتفاق على خارطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة الحالية

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون اتفقا على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية على حسابها في "تويتر" أن عون استقبل ميقاتي صباح اليوم الخميس في قصر بعبدا، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة صرح عقب الاجتماع بأنه وضع رئيس الجمهورية بالأجواء التي أحاطت زيارته إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ واجتماعاته مع مختلف الجهات الدولية.

ونقلت رئاسة الجمهورية عن ميقاتي قوله: "بحثت مع فخامة الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية واتفقنا على خارطة طريق".

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: بحثت مع فخامة الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية واتفقنا على خارطة طريق pic.twitter.com/Z924L8Kh8p — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 4, 2021

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية العميقة التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بسبب التصريحات السابقة المثيرة للجدل لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

المصدر: RT