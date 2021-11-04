التلفزيون السعودي ينشر تسجيلا صوتيا لوزير خارجية لبنان

نشرت قناة الإخبارية السعودية، التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة "عكاظ" لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب وما قاله عن المملكة وأزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقال بوحبيب في التسجيل المنشور: "خلينا نحكي عن الوزير قرداحي، أنا ما بدافع عن الوزير قرداحي هو يدافع عن حاله، بجوز لما يدافع عن حاله يؤذي حاله أو يحمي حاله هو مسؤول عن حاله، أنا عم بحكي بيناتنا هاي مش للكتابة أنا ما عجبني أن يروح ويحكي على التلفزيون ومؤتمر صحفي ما إلها معنى".

فيديو | هذا ما يقوله وزير خارجية #لبنان عن #المملكة.. منكراً مساعدتها ومتهما إياها بالسوق الكبيرة للمخدرات #الإخباريةpic.twitter.com/oihIkA1r59 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2021

وتابع الوزير اللبناني في التسجيل الصوتي: "طلبت منه (قرداحي) لأنني أنا كنت عم بقود العملية (الأزمة) عم تيجي على الخارجية، سفرائنا عم يستدعوا وعم يخبروا الخارجية أنا عم بخبر الرئيس ميقاتي والرئيس عون، بالأخير طلبت منه اعمل بيان أنك أنت اليوم تتقيد بقرارات مجلس الوزراء وبسياسة مجلس الوزراء قال لي ايه انا هيك وعملها ونحن وزعناها بس هو كتبها.."

وأضاف: "صارت مشكلة شربل وهبة وطلع، لازم السعودية يقدروها لنا وما قدروها، صارت قضية الكبتاغون (المخدرات) إذا ما في سوق عندك (السعودية) أنا ما برسل لك، هي الأمريكان والمكسيكان كلاهما بزبطها مش واحد بزبطها، دغري بنهدد وبنعمل ما بدها هالقد لبنان ما بدو هالقد، هلا تلفون من الرئيس ميقاتي بعملك الي بدك إياه لأن نحن هيك".

المصدر: الإخبارية السعودية