سعودية تحترف تدريب الرماية.. "الهجوم الأكبر كان من النساء"

عبرت الشابة السعودية منى الخريص، مدربة الأسلحة النارية، عن شغفها بمجال الأسلحة والرماية الذي كان يهيمن عليه الرجال لسنوات، متمنية أن تمثل السعودية في البطولات العالمية

صرحت منى الخريص، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، بأن بداية تجربتها مع الأسلحة كانت مع والدها المتوفى، "كان لديه اهتمام بالأسلحة ورحلات الصيد، فكان وقتي كله معه وتعلمت فك وتركيب الأسلحة فصار عندي هوس المعرفة أكثر عن عالم الأسلحة واقتحام هذا العالم"

وتحدثت الخريص أيضا عن بدايتها في هذا المجال قائلة: "البداية الفعلية كانت هذه السنة عندما تم السماح للمرأة باقتناء وحمل السلاح فكانت البداية الفعلية في معرض صيد الصقور حيث تم اختياري من ضمن النخبة في دورة إعداد المدربين والحكام"

وأضافت مدربة الأسلحة: "الأشخاص اللي قابلتهم كانوا داعمين خصوصا الرجال لكن الاستهجان غريب جدا أنه كان من النساء، لكن في الوقت الحالي إقبال النساء على التدريب أكبر من الرجال "