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احتفالا بـ"يوم العلم"..محمد بن راشد يرفع العلم الإماراتي في ساحة الوصل بإكسبو 2020 (فيديو)

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احتفالا بـ
Reuters CHRISTOPHER PIKE
محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي
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بمناسبة الاحتفال بـ"يوم العلم"، رفع محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، برفقة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، علم الدولة في ساحة الوصل بمعرض إكسبو 2020.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "احتفلت دولة الإمارات اليوم في مدارسها وجامعاتها وهيئاتها ووزاراتها وبيوتها برفع علم الدولة..رمز عزها ومجدها وسيادتها..واحتفلتُ برفعه في إكسبو أمام أجنحة 190 دولة…علمنا قبل خمسين عاما كان مجرد فكرة.. كان حلما .. واليوم نرفعه بفخر وعز أمام 190 دولة..حفظ الله دولة الإمارات".

المصدر: RT

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