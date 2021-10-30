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محمد بن راشد يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص "إكسبو 2030"

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محمد بن راشد يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص
محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الحكومة الإماراتية وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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وجه محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الحكومة الإماراتية، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة دعم، بعد تقدم المملكة بطلب الترشح لاستضافة "إكسبو 2030".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030...نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".

وأضاف: "آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة..كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع".

المصدر: RT

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