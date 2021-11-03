تونس.. قرارات تأديبية وإحالات إلى النيابة العامة لعدد من القضاة

أصدر مجلس القضاء العدلي بتونس، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة تترواح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة إلى النيابة العمومية بسبب إخلالات وظيفية.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان مساء أمس الثلاثاء، إيقاف 4 قضاة أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، اثنين آخرين لنفس الفترة من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.

كذلك قرر المجلس إيقاف 3 قضاة آخرين ن العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية.‎

وأعلن المجلس أنه تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين اثنين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تم إحالة ملف إيقاف قاض آخر إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد، بحسب ما ذكره البيان.

وفي وقت سابق دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إحداث "إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته"، مؤكدا أن أغلبية القضاة "شرفاء"، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.

وأضاف سعيد خلال لقائه يوم الاثنين الماضي بوزيرة العدل ليلى جفال أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، مضيفا أنه "لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة".

المصدر: RT