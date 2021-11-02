الحوثيون: تحرير 1100 كيلومتر مربع في مأرب و141 عملية لسلاح الجو المسير استهدفت بعضها السعودية

كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، عن تفاصيل المرحلة الثانية من ما سمته عملية "ربيع النصر" والتطورات الأخيرة في محافظة مأرب باليمن.

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وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحي سريع: "تواصل قواتنا وبدعم من القبائل الأصيلة عملياتها العسكرية لتحرير البلاد حتى تحقيق الحرية والاستقلال"، مؤكدا "تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب بمساحة تقدر بـ1100 كيلومتر مربع خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر".

وأضاف يحيى سريع: "قواتنا حررت منطقة العمود وأصبحت بالقرب من نقطة "الفلج" مدخل مدينة مأرب، ومجاهدونا يواصلون التقدم باتجاه مدينة مأرب، وسط حالة فرار لمرتزقة العدوان وقياداتهم"، لافتا إلى "تكبيد عملاء العدوان الأجنبي خسائر كبيرة، لا سيما أولئك الذين أصروا على القتال، أما من تركوا القتال فقد سمحت لهم قواتنا بالمغادرة".



وأوضح سريع: "شن طيران العدوان 159 غارة، ولم يتمكن من إيقاف تقدم مجاهدينا خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر، ونجحت دفاعاتنا الجوية في تنفيذ 86 عملية تصدي لطائرات العدو خلال المرحلة الثانية من العملية"، موضحا أن "القوة الصاروخية نفذت 47 عملية استهدفت 31 منها مواقع العدو في المناطق المحتلة، و16 عملية في العمق السعودي".



واستطرد: "قمنا بـ141 عملية لسلاح الجو المسير، منها 128 عملية استهدفت العدو في المناطق المحتلة، و13 عملية استهدفت العدو في العمق السعودي"، مشيرا إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين في مركز مديرية الجوبة وفي غيرها من القرى والمناطق".



وقال العميد يحيى سريع: "هناك أكثر من 200 قتيل وأكثر من 550 مصاب في صفوف قوى العدوان خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر..نحن على مشارف مدينة مارب من عدة جهات، نجدد التأكيد للمواطنين في المدينة أننا مستمرون في أداء واجباتنا تجاههم".

وتابع: للنظام السعودي نقول..إن حربكم، لا نقول العبثية بل الإجرامية العدوانية، سترتد عليكم ذلا وعارا وهزيمة".

ونشر سريع خارطة توضح المساحة المحررة في عملية "ربيع النصر 2" التي قال إنها "تكللت بتحرير مديريتي جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب".

خارطة توضح المساحة المحررة في #عمليه_ربيع_النصر2 والتي تكللت بتحرير مديريتي جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب. pic.twitter.com/jBSXkS2f93 — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 2, 2021

المصدر: "المسيرة"