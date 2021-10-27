الحوثيون يعلنون السيطرة على مديريتين في مأرب (بيان)

أعلنت القوات التابعة للحوثيين في اليمن أنها "حررت كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب".

وقال المتحدث باسم تلك القوات العميد يحيى سريع في بيان عبر "فيسبوك" إن القوات نجحت في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية "ربيع النصر" بالسيطرة على كامل المديريتين.

وقال سريع في البيان إن "القوات المسلحة تطمئن المواطنين كافة في مدينة مأرب بأنها ستعمل على تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم ضمن واجباتها ومسؤولياتها خلال المرحلة القادمة".

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى "تكبيد المرتزقة من عملاء العدوان الأجنبي خسائر فادحة"، وثمّن "الدور الكبير لقبائل محافظة مأرب في نجاح العملية".

ودعا البيان من وصفهم "بالمخدوعين" في مدينة مأرب "إلى التوقف فورا عن الأعمال القتالية واستغلال الفرصة الممنوحة لهم" وأشار إلى أن تلك الفرصة "لن تستمر طويلا كمقدمة لمعالجة أوضاعهم".

وختم البيان بأن تفاصيل العملية ستنشر خلال الأيام القادمة.

المصدر: RT