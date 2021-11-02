السعودية..علماء الآثار ينقبون عن ممالك منسية وسط جبال العلا

كشفت صحيفة "الرياض" أن علماء الآثار يعملون في السعودية على استخراج آثار مملكتي "دادان" و"لحيان" القديمتين، اللتين طواهما النسيان منذ أمد بعيد.

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وبحسب "الرياض"، فإن فريقا من خبراء الآثار الفرنسيين والسعوديين يعمل الآن على الحفر في خمسة مواقع قريبة مرتبطة بالحضارتين الدادانية واللحيانية، اللتين كانتا تمثلان قوى إقليمية مهمة ازدهرت قبل 2000 عام، إذ أن "منطقة العلا في المملكة، التي أصبحت وجهة سياحية رئيسية منذ 2019، تشتهر بالمقابر الملكية لمدائن صالح التي حفرها في الصخور منذ 2000 عام الأنباط الذين بنوا مدينة البتراء في الأردن قبل ظهور الإسلام".

ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن الصحيباني، أحد المشاركين في إدارة بعثة الآثار الخاصة بدادان، قوله إن "المشروع يحاول فك ما يحيط بهاتين الحضارتين من غموض"، حيث يذكر أن "مملكة دادان مذكورة في العهد القديم، أما مملكة لحيان فقد كانت من أكبر الممالك في زمانها، وامتدت من يثرب في الجنوب إلى العقبة في الشمال في الأردن حاليا، وفقا لما تقوله الهيئة الملكية القائمة على المشروع، وظلت المملكتان قائمتين على مدار قرابة 900 عام حتى العام 100 في التقويم الميلادي، وكانتا تسيطران على طرق التجارة الحيوية، لكن المعلومات عنهما شحيحة لا تذكر".

ويأمل الفريق معرفة المزيد عن طقوس العبادة والحياة الاجتماعية والاقتصاد في المملكتين.

من جانبه، أوضح جيروم رومر، الباحث لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن أعمال الحفر اقتصرت فيما سبق على منطقة المحمية الرئيسية، مضيفا: "نود فقط تكوين فكرة شاملة عن التسلسل التاريخي للموقع وخريطته وثقافته المادية واقتصاده..وهو مشروع شامل نحاول فيه في الأساس الإجابة عن كل هذه الأسئلة".

المصدر: صحيفة "الرياض"