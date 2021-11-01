إسرائيل تطلب من أستراليا تصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من نظيره الأسترالي سكوت موريسون تصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية" بشكل رسمي.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن بينيت التقى موريسون على هامش قمة غلاسكو للمناخ، بالمملكة المتحدة.

إقرأ المزيد

وأضافت أن الجانبين ناقشا "التهديد الإيراني"، مشيرة إلى أن بينيت دعا موريسون إلى إدانة تصرفات إيران، في الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابعت أن بينيت طلب من موريسون أيضا تصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية" بشكل رسمي.

المصدر: "معاريف"