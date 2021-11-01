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محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة للرئيس الجزائري

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محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة للرئيس الجزائري
Reuters
محمد بن سلمان
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بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وعبر ولي العهد السعودي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس تبون، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وتحتفل الجزائر اليوم الفاتح من نوفمبر، بإحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية.

المصدر: عكاظ

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