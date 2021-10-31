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الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن 3000 سجين

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الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن 3000 سجين
Reuters TIKSA NEGERI
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا عن 3000 سجين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن العفو الكلي سيطال غير المسجونين الذين تساوي عقوبتهم 12 شهرا، أو من بقي على عقوبتهم 12 شهرا وما دون.

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وأضافت أن العفو سيطال أيضا السجناء المحكوم عليهم نهائيا، والذين تساوي عقوبتهم 6 أشهر، أو من بقي على عقوبتهم 6 أشهر.



المصدر: "النهار أونلاين" 

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