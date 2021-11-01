الأكبر عالميا من حيث أعداد المسافرين.. مطار دبي يعود لكامل طاقته خلال أسبوعين

قال رئيس شركة طيران الإمارات، أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الاثنين، إن مطار دبي يعتزم إعادة فتح ما تبقى من ممراته المغلقة خلال أسبوعين، ليعود إلى كامل طاقته.

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وحاز مطار دبي الدولي، على لقب أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة "أو إيه جي أفييشن" البريطانية المتخصصة في استشارات الطيران.

وبلغت السعة المقعدية في مطار دبي خلال أكتوبر 2.728.723 مقعدا، ما منحه الصدارة بفارق يبلغ حوالي 240000 مقعد عن أقرب منافسيه، وهو مطار "شيفول" بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي سجل 2.479.152 مقعدا.

وجاء مطارا فرانكفورت بألمانيا، وهيثرو بلندن، في المركزين الثالث والرابع، على التوالي، فيما كان المركز الخامس من نصيب مطار اسطنبول بتركيا.

المصدر: الأنباء+ رويترز