"القوات اللبنانية": السفير السعودي لدى بيروت زار مقر إقامة سمير جعجع قبيل مغادرته

كشف حزب "القوات اللبنانية"، أن السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، زار معراب، مقر رئيس "القوات"، سمير جعجع، وأبلغهم أنه تلقى إشعارا من المملكة أنه بصدد مغادرة لبنان.

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وفي حديث لبرنامج "وهلق شو" عبر قناة "الجديد"، قال مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية"، ريشار قيومجيان: "السفير السعودي زار معراب لإبلاغنا أنه تلقى إشعارا من دولته أنه بصدد مغادرة لبنان، وطمأن خلال زيارته معراب بأن اللبنانيين المقيمين في الخليج سيبقى مرحبا بهم".



وأوضح أن "النقطة على السطر"، التي غرد بها السفير السعودي، تعني أنه "طفح الكيل"، معتبرا أن استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، "أصبحت خلفنا".



وأكمل: "على رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن يبعت ورا الحزب (الله) ويقلو الأمور ما فيها تكفي هيك، وأن يسأله عن سبب وجود الـ100 ألف مقاتل، وإن كان يريد أن يحرر شبعا..خليه يفرجينا".

وكان السفير السعودي قد غادر لبنان بعد استدعائه من حكومته، وذلك على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

المصدر: "الجديد"