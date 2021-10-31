 
مباشر
عاجل
الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"

بعد يوم من مغادرته بيروت..السفير السعودي لدى لبنان يغرد بقول للأديب اللبناني جبران خليل جبران

مجتمع

بعد يوم من مغادرته بيروت..السفير السعودي لدى لبنان يغرد بقول للأديب اللبناني جبران خليل جبران
سفير المملكة السعودية لدى لبنان، وليد بخاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmov

غرد السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، بعد يوم من مغادرته لبنان، بقول أدبي للكاتب اللبناني الراحل، جبران خليل جبران، على حسابه في "تويتر".

إقرأ المزيد
تغريدة جديدة من السفير السعودي لدى بيروت حول المقيمين اللبنانيين في المملكة
تغريدة جديدة من السفير السعودي لدى بيروت حول المقيمين اللبنانيين في المملكة

واقتبس وليد البخاري من جبران خليل جبران قوله: "المُخْطِئُ لا يَرْتَكِبُ الخَطِيئةَ إِلاَّ بِإرادةٍ مُسْتَتِرَة".

وأضاف بخاري قائلا: "قالَها جُبران فسمِعها العالَم!!! ذلك هو أديبُ الكلمةِ".

وغادر وليد بخاري الأراضي اللبنانية بناء على استدعائه من قبل الرياض، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا