بعد يوم من مغادرته بيروت..السفير السعودي لدى لبنان يغرد بقول للأديب اللبناني جبران خليل جبران

غرد السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، بعد يوم من مغادرته لبنان، بقول أدبي للكاتب اللبناني الراحل، جبران خليل جبران، على حسابه في "تويتر".

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واقتبس وليد البخاري من جبران خليل جبران قوله: "المُخْطِئُ لا يَرْتَكِبُ الخَطِيئةَ إِلاَّ بِإرادةٍ مُسْتَتِرَة".

وأضاف بخاري قائلا: "قالَها جُبران فسمِعها العالَم!!! ذلك هو أديبُ الكلمةِ".

وغادر وليد بخاري الأراضي اللبنانية بناء على استدعائه من قبل الرياض، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

المصدر: RT