السعودية تطور طائرة "حارس الأجواء" المسيرة داخل المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتطوير منظومة طائرة "حارس الأجواء" المسيرة، داخل المملكة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية: "يسرنا الإعلان عن توقيع عقد مع الهيئة العامة (السعودية) للصناعات العسكرية، لتطوير منظومة طائرة "حارس الأجواء" المسيرة، والتي سيعمل على تطويرها مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأنظمة الجوية، والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030".

يسرنا الإعلان عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ لتطوير منظومة #طائرة_حارس_الأجواء المُسيرة والتي سيعمل على تطويرها @PSDSARC لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأنظمة الجوية، والمساهمة في تحقيق #رؤية_السعودية_2030pic.twitter.com/wwsoX49ceo — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) October 31, 2021

كما أشارت إلى أن منظومة طائرة "حارس الأجواء" هي تعاون استراتيجي لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في مجال تقنيات الطائرات بدون طيار، والمساهمة في بناء قطاع صناعات عسكري مستدام، موضحة أن المنظومة تساهم في تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وفي تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية.

وبحسب الشركة، فإن "حارس الأجواء" هي طائرة بدون طيار تكتيكية متوسطة الحجم متعددة المهام، يجري تطويرها لبناء قدرة محلية متكاملة في مجال الطائرات المسيرة.

منظومة #طائرة_حارس_الأجواء : تعاونٌ استراتيجي لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في مجال تقنيات الطائرات بدون طيار، والمساهمة في بناء قطاع صناعات عسكري مستدام. pic.twitter.com/DVMRZJP6dd — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) October 31, 2021

المصدر: RT