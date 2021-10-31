المغرب.. توقيفات خلال احتجاجات ضد فرض "جواز التطعيم" ضد كورونا

تظاهر مئات المعترضين على فرض "جواز التطعيم" ضد كورونا في عدة مدن مغربية، تلبية لدعوات احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بأن قوات الأمن في العاصمة الرباط منعت وقفة احتجاجية أتى للمشاركة فيها المئات للتظاهر ضد الجواز المفروض في المملكة منذ عشرة أيام، مشيرة إلى أنه تم توقيف عدد من المتظاهرين.

وأضافت أن بعض المشاركين ألقوا الحجارة وقوارير بلاستيكية على القوى الأمنية.

وأفاد موقع "العمق" بأن مئات المتظاهرين رددوا شعارات "لا للجواز... الشعب يريد إسقاط الجواز"، في الدار البيضاء.

وأشار موقع "كود" إلى أن الشرطة منعت مجموعات من عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة مماثلة في طنجة شمال المملكة.

وأفاد موقع "لكم 2" بأن مدن مغربية أخرى مثل فاس (الوسط الشمالي) وأكادير (جنوب) شهدت تظاهرات لرافضي الجواز الذين يعتبرونه فرضا لإجبارية التطعيم و"مساسا بالحريات".

ولم يتسن الحصول على أرقام شاملة حول أعداد المحتجين والتوقيفات.

بدأت السلطات في 21 أكتوبر العمل بجواز التطعيم شد كورونا شرطا حصريا للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والمحافظات والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية والمقاهي والفنادق والأماكن المغلقة.

المصدر: "أ ف ب"