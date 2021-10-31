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الحوثيون يعيدون تسمية شارع "الرياض التجاري" باسم جورج قرداحي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعيدون تسمية شارع
Reuters MOHAMED AZAKIR
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي
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أفادت وكالة "أ ف ب" نقلا عن تجار في شارع "الرياض" التجاري في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية قررت إعادة تسمية الشارع باسم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكان الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، نشر على حسابه عبر "تويتر" صورتين للافتة عليها صورة قرداحي، تم وضعها في صنعاء.

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وعلق على الصورة بـ"هاشتاغ": "نعم_ جورج _قرداحي _ حرب_اليمن_عبثية".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، التي اندلعت بعد تصريحات قرداحي (قبل توليه حقيبة وزارة الإعلام في الحكومة اللبنانية)، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان الشعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟"، ورد قرداحي: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

 

المصدر: "أ ف ب" + RT

 

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