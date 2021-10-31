مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكرت في بيان صحفي، أن "جنديا استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق".

وأضافت، أن "الجندي إسلام تشيفتشي، أصيب خلال اشتباكات مع إرهابيي تنظيم (بي كا كا) الانفصالي في منطقة هاكورك، واستشهد في المستشفى الذي نقل إليه".

وفي 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في منطقة حفتانين بجبال شمال العراق.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: "الأناضول" + RT