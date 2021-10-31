لبنان..ضبط كمية من المخدرات معدة للتهريب خارج البلاد مخبأة في البحر (صور)
Reuters MOHAMED AZAKIR
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تمكن الأمن اللبناني، اليوم الأحد، من ضبط كمية من الحشيش والمخدرات في البحر مقابل شواطئ المنيه بالشمال، كانت معدة للتهريب خارج البلاد.
وفي التفاصيل، ضبطت دورية من المكافحة البرية واستقصاء الجمارك في الشمال اللبناني، كمية من ماد الحشيشة المخدرة والمخدرات في البحر، مقابل شواطئ المنيه، كانت معدة للتهريب خارج البلاد، وتمت مصادرة الكمية المضبوطة و تسليمها إلى الجهات المختصة.
المصدر: "النهار"
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